12 Mart 2019, Salı
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Eljif’e camiadan tam destek var
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Başakşehir maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Eljif Elmas devre arasında kenara alınmıştı.
19 yaşındaki oyuncunun 'Yeni Ozan Tufan' olmaması için sarı-lacivertli camia üzerine titriyor. Büyük bir yetenek olan genç oyuncunun Avrupa'yı peşinden koşturan formuna kavuşması için Ersun Yanal'dan takım arkadaşlarına kadar herkes seferber olmuş durumda.
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