12 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Eljif’e camiadan tam destek var

Eljif’e camiadan tam destek var
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2019

maçındaki kötü performansıyla eleştirilen Eljif Elmas devre arasında kenara alınmıştı.

19 yaşındaki oyuncunun 'Yeni ' olmaması için sarı-lacivertli camia üzerine titriyor. Büyük bir yetenek olan genç oyuncunun Avrupa'yı peşinden koşturan formuna kavuşması için 'dan takım arkadaşlarına kadar herkes seferber olmuş durumda.
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