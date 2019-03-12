12 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Moses önce bana söylemeli

Moses önce bana söylemeli
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr, ile ilgili konuştu.

Rohr "Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda yeniden ile mücadele edeceğini söylüyor. Ben Milli Takımı bırakmasını istememiştim. Eğer Milli Takım'a geri dönmek istiyorsa önce bana söylemeli. Ona göre neler olacağını görüşeceğiz" dedi.
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