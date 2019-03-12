12 Mart 2019, Salı
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Moses önce bana söylemeli
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Gernot Rohr, Victor Moses ile ilgili konuştu.
Rohr "Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda yeniden Milli Takım ile mücadele edeceğini söylüyor. Ben Milli Takımı bırakmasını istememiştim. Eğer Milli Takım'a geri dönmek istiyorsa önce bana söylemeli. Ona göre neler olacağını görüşeceğiz" dedi.
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