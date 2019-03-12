12 Mart 2019, Salı
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Sadık Çiftpınar için maç ya da antrenman fark etmiyor. 25 yaşındaki oyuncu idmanların en hırslı ismi olarak göze çarpıyor. Sadık, Sivasspor maçını kazanarak Medipol Başakşehir yenilgisiyle üzdükleri taraftarları yeniden sevindireceklerini söyledi. Başarılı futbolcu "Bu sezon kötü geçti. Gelecek sezon her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.
Puyol Sadık göreve
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Sadık’ın Fenerbahçe formasıyla 1 golü bulunuyor. 3-3 biten ve nefes kesen Beşiktaş derbisinde ağları havalandırmıştı.
Kanarya'ya transfer olduğu ilk günden bu yana mücadelesiyle taraftarın gözdesi olan Sadık Çiftpınar, Başakşehir maçında formasını Serdar Aziz'e kaptırmıştı. Ancak Serdar cezalı duruma düşünce rota yeniden Sadık'a kırıldı. Teknik direktör Ersun Yanal, Roman Neustadter'i kadroda düşünmüyor. Martin Skrtel'in partneri Sadık olacak.
Sadık Çiftpınar için maç ya da antrenman fark etmiyor. 25 yaşındaki oyuncu idmanların en hırslı ismi olarak göze çarpıyor. Sadık, Sivasspor maçını kazanarak Medipol Başakşehir yenilgisiyle üzdükleri taraftarları yeniden sevindireceklerini söyledi. Başarılı futbolcu "Bu sezon kötü geçti. Gelecek sezon her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.
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