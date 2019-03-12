12 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Puyol Sadık göreve

Puyol Sadık göreve
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Sadık’ın formasıyla 1 golü bulunuyor. 3-3 biten ve nefes kesen derbisinde ağları havalandırmıştı.

Kanarya'ya transfer olduğu ilk günden bu yana mücadelesiyle taraftarın gözdesi olan , maçında formasını 'e kaptırmıştı. Ancak Serdar cezalı duruma düşünce rota yeniden Sadık'a kırıldı. Teknik direktör , Roman Neustadter'i kadroda düşünmüyor. 'in partneri Sadık olacak.

Sadık Çiftpınar için maç ya da antrenman fark etmiyor. 25 yaşındaki oyuncu idmanların en hırslı ismi olarak göze çarpıyor. Sadık, maçını kazanarak Medipol Başakşehir yenilgisiyle üzdükleri taraftarları yeniden sevindireceklerini söyledi. Başarılı futbolcu "Bu sezon kötü geçti. Gelecek sezon her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.
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