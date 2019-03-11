11 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Takımın el freni Eljif

Takımın el freni Eljif
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Yanal'ın "Para ederken satalım" dediği Eljif 11'de başladığı karşısında el freni oldu.

28 kez topla buluşan genç oyuncu 45 dakikada sadece 13 pas yaptı, hiç uzun top atamadı, orta yapamadı, kilit pas veremedi. Yanal maç sonrası, Eljif'i isim vermeden "Bazı oyuncular bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor" diyerek eleştirdi.
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