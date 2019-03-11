Takımın el freni Eljif

Yanal'ın "Para ederken satalım" dediği Eljif 11'de başladığı Başakşehir karşısında el freni oldu.

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28 kez topla buluşan genç oyuncu 45 dakikada sadece 13 pas yaptı, hiç uzun top atamadı, orta yapamadı, kilit pas veremedi. Yanal maç sonrası, Eljif'i isim vermeden "Bazı oyuncular bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor" diyerek eleştirdi.