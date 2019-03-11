11 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Adebayor iddiası

Adebayor iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2019

maçı öncesi Damien Comolli ve arasında neşeli bir sohbet gerçekleşti…

Devre arasında Togolu golcüyü F.Bahçe'ye getirmek isteyen Fransız sportif direktörün sezon sonu için söz aldığı iddia edildi. Gelecek sezon 36 yaşında olacak 'un da F.Bahçe'de forma giymeye hazır olduğu bildirildi.
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