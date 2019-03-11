11 Mart 2019, Pazartesi
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Adebayor iddiası
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Başakşehir maçı öncesi Damien Comolli ve Adebayor arasında neşeli bir sohbet gerçekleşti…
Devre arasında Togolu golcüyü F.Bahçe'ye getirmek isteyen Fransız sportif direktörün sezon sonu için söz aldığı iddia edildi. Gelecek sezon 36 yaşında olacak Adebayor'un da F.Bahçe'de forma giymeye hazır olduğu bildirildi.
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