11 Mart 2019, Pazartesi
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Dış sahada ortada yok!
Giriş Tarihi: 11.03.2019
Ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan F.Bahçe hiç kazanamadı.
Tüm sezon boyunca ise 20 deplasman maçına çıkan Fener, sadece Konya ve Giresunspor'u yenebildi. F.Bahçe 13 deplasmanda sadece 9 gol kaydederken, G.Saray'a 2, Beşiktaş'a 3, Başakşehir'e 1 ve Trabzonspor'a 1 gol attı.
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