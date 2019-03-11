11 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Dış sahada ortada yok!

Dış sahada ortada yok!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Ligde oynadığı son 10 deplasman maçında 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan F.Bahçe hiç kazanamadı.

Tüm sezon boyunca ise 20 deplasman maçına çıkan Fener, sadece ve Giresunspor'u yenebildi. F.Bahçe 13 deplasmanda sadece 9 gol kaydederken, G.Saray'a 2, 'a 3, 'e 1 ve 'a 1 gol attı.
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