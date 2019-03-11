11 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Indio sezon sonunda çubuklu giyecek!

Indio sezon sonunda çubuklu giyecek!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2019

Geçtiğimiz günlerde Matheus İndio’yu Fener’e yazan Portekiz basınından yeni iddialar geldi. Sol kanadın sezon sonu çubukluyu giyeceği kaydedildi.

Portekız basınından A Bola geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddia ortaya atarak Boavista'da kiralık olarak forma giyen Matheus İndio ile sarı-lacivertlilerin ilgilendiğini öne sürmüştü. F.Bahçeli yetkililerin, Boavista'da kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun maçlarını takip ettiği kaydedilmişti. Ülke basınında bu söylentilere yenileri eklendi. Correio da Manha ve Record gazeteleri, iddiaları bir tık ileri taşıyarak Brezilyalı futbolcunun sezon sonunda F.Bahçe forması giyeceğini yazdılar. Boavista'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İndio için kulübü Estoril'in F.Bahçe'nin kiralama teklifine 'evet' dediği kaydedildi. 1.79 boyundaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla 'un yolunu tutacağı öne sürüldü. İndio'nun piyasa değeri 400 bin euro civarında.
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