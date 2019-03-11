11 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

‘Baskı kırılmalı’

‘Baskı kırılmalı’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2019

'nin İspanyol golcüsü Roberto , maçında mutlaka 3 puan alarak üzerlerindeki baskıyı kırmaları gerektiğini ifade etti.

üzerlerindeki baskıyı kırmak için maçında mutlaka 3 puan almaları gerektiğini söyledi. İspanyol forvet, "Kendi sahamızda ve taraftarımızın desteğiyle oynayacağız. Artık bu gidişi bir nebze de olsa azaltacak 3 puan olacaktır. Şu anda en önemli şey bu" dedi.
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