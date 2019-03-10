10 Mart 2019, Pazar
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Valbuena girdi, çıktı
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Ersun Yanal’ın 70’te oyuna aldığı Fransız futbolcu sakatlandı ve 15 dakika sonra yerini Frey’e bıraktı
Kanarya'da Mathieu Valbuena dün iki şoku bir arada yaşadı. Fransız yıldız maçtan önce ilk onbirde oynamayı beklerken yedek olduğunu öğrendi. İkinci yarıda 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli isim onbeş dakika sonra sakatlık geçirince maça devam edemedi. Kenara işaret eden Valbuena, 85'te yerini Sebastian Frey'e bıraktı. Sahayı üzgün bir şekilde terk eden Valbuena'nın durumunun ciddi olup olmadığı bugün yapılacak detaylı kontrolden sonra belli olacak.
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