10 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Valbuena girdi, çıktı

Valbuena girdi, çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

’ın 70’te oyuna aldığı Fransız futbolcu sakatlandı ve 15 dakika sonra yerini Frey’e bıraktı

Kanarya'da dün iki şoku bir arada yaşadı. Fransız yıldız maçtan önce ilk onbirde oynamayı beklerken yedek olduğunu öğrendi. İkinci yarıda 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli isim onbeş dakika sonra sakatlık geçirince maça devam edemedi. Kenara işaret eden Valbuena, 85'te yerini 'e bıraktı. Sahayı üzgün bir şekilde terk eden Valbuena'nın durumunun ciddi olup olmadığı bugün yapılacak detaylı kontrolden sonra belli olacak.
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