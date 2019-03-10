10 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Soldado'nun golü yetmedi

Soldado'nun golü yetmedi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

İspanyol forvet, 73’te takipçiliği ile eşitliği sağladı ama maçı kaybedince sevinemedi

'nin tek golü Roberto 'dan geldi. İspanyol forvet, 73. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya girerek topu kaleci 'un üzerinden aşırıp filelere gönderdi. Bu golle skora denge geldi. Ancak Fenerbahçe sonrasında önemli fırsatları kullanamayınca, Başakşehir Napoleoni ile bir gol daha bulup sahadan galip ayrıldı. Soldado yenilgi nedeniyle golüne sevinemedi. Tecrübeli oyuncu dün attığı golle birlikte ligde bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde 3 tane de asist yapan Roberto ayrıca 'nda da 1 gol, 1 asist üretti.

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