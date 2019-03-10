Soldado'nun golü yetmedi
İspanyol forvet, 73’te takipçiliği ile eşitliği sağladı ama maçı kaybedince sevinemedi
Fenerbahçe'nin tek golü Roberto Soldado'dan geldi. İspanyol forvet, 73. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya girerek topu kaleci Mert Günok'un üzerinden aşırıp filelere gönderdi. Bu golle skora denge geldi. Ancak Fenerbahçe sonrasında önemli fırsatları kullanamayınca, Başakşehir Napoleoni ile bir gol daha bulup sahadan galip ayrıldı. Soldado yenilgi nedeniyle golüne sevinemedi. Tecrübeli oyuncu dün attığı golle birlikte ligde bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde 3 tane de asist yapan Roberto ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 1 asist üretti.
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