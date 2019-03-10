10 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Eljif yine döküldü

Eljif yine döküldü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

’ın sürpriz yaparak Valbuena’nın yerine şans verdiği Elmas yine başarılı olamadı.

Genç oyuncu ilk yarıda sahada bir varlık gösteremeyince devre arasında oyundan alındı. Yanal, 'in yerine 'yi sahaya sürdü. Eljif sosyal medyada tepki aldı.
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