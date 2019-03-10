10 Mart 2019, Pazar
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Eljif yine döküldü
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Ersun Yanal’ın sürpriz yaparak Valbuena’nın yerine şans verdiği Eljif Elmas yine başarılı olamadı.
Genç oyuncu ilk yarıda sahada bir varlık gösteremeyince devre arasında oyundan alındı. Yanal, Eljif'in yerine Mehmet Ekici'yi sahaya sürdü. Eljif sosyal medyada tepki aldı.
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