09 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’de Valbuena şoku

Fenerbahçe’de Valbuena şoku
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

’de 70. dakikada oyuna dahil olan , 85. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini ’e bıraktı.

'de deplasmanda ile karşılaşan 'de Valbuena şoku yaşandı. 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan Fransız futbolcu sakatlığı sebebiyle 85. dakikada yerini 'e bıraktı.
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