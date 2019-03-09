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Fenerbahçe’de Valbuena şoku
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Fenerbahçe’de 70. dakikada oyuna dahil olan Mathieu Valbuena, 85. dakikada yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Michael Frey’e bıraktı.
Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de Valbuena şoku yaşandı. 70. dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan Fransız futbolcu sakatlığı sebebiyle 85. dakikada yerini Michael Frey'e bıraktı.
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