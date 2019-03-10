10 Mart 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Hüseyin Göçek'e Arda Turan tepkisi

Göçek'e Arda tepkisi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Fenerbahçeliler, 'ın 'ye yaptığı faule kart çıkmamasına tepki gösterdi.

7. dakikada Arda, Mehmet'e tabanla girmişti. VAR'dan inceleme daveti gelmedi. da bu pozisyonun ardından Arda'yı hemen oyundan aldı.

Devlere karşı Avcı klasiği

'ye karşı 3 puan alan 'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Son üç sezonda F.Bahçe (3G, 3B, 2M), G.Saray (4G, 1B, 1M), (3G, 2B) ve 'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı hoca sadece 3 kez yenildi.

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