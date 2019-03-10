Hüseyin Göçek'e Arda Turan tepkisi

Fenerbahçeliler, Arda Turan'ın Mehmet Ekici'ye yaptığı faule kart çıkmamasına tepki gösterdi.

7. dakikada Arda, Mehmet'e tabanla girmişti. VAR'dan inceleme daveti gelmedi. Abdullah Avcı da bu pozisyonun ardından Arda'yı hemen oyundan aldı.

Devlere karşı Avcı klasiği

Fenerbahçe'ye karşı 3 puan alan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Son üç sezonda F.Bahçe (3G, 3B, 2M), G.Saray (4G, 1B, 1M), Beşiktaş (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı hoca sadece 3 kez yenildi.