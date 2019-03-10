10 Mart 2019, Pazar
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Hüseyin Göçek'e Arda Turan tepkisi
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Fenerbahçeliler, Arda Turan'ın Mehmet Ekici'ye yaptığı faule kart çıkmamasına tepki gösterdi.
7. dakikada Arda, Mehmet'e tabanla girmişti. VAR'dan inceleme daveti gelmedi. Abdullah Avcı da bu pozisyonun ardından Arda'yı hemen oyundan aldı.
Devlere karşı Avcı klasiği
Fenerbahçe'ye karşı 3 puan alan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı büyüklere karşı puan alma alışkanlığını sürdürdü. Son üç sezonda F.Bahçe (3G, 3B, 2M), G.Saray (4G, 1B, 1M), Beşiktaş (3G, 2B) ve Trabzonspor'a (4G, 2B) karşı 25 maça çıkan başarılı hoca sadece 3 kez yenildi.
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