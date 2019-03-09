09 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe tribünleri karıştı

Fenerbahçe tribünleri karıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Fenerbahçeli taraftarlar arasında maçı öncesinde tartışma yaşandı. Taraftarlar arasında yaşanan olaylara polis müdahale etti.

ile deplasmanda karşılaşacak olan 'de taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Müsabaka öncesinde tribünde çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken sarı-lacivertli taraftarlar güçlükle sakinleştirildi.
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