08 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Kraliçelerin rakibi Prag

Kraliçelerin rakibi Prag
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bugün zorlu bir maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında USK Prag ile karşılaşacak. Metro'da oynanacak maç 19.30'da başlayacak. Temsilcimiz, Çekya'daki ilk maçtan 76-54'lük yenilgiyle ayrılmıştı.

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