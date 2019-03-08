08 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır

Fenerbahçe, Başakşehir maçına hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2019

, 'in 25. haftasında yarın rakip sahada ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin antrenman sonrası tesislerde kampa girdiği aktarıldı.



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