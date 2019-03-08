08 Mart 2019, Cuma
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Aziz Yıldırım'a para cezası
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tarafından açılan dava sonuçlandı.
İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken, Yıldırım 'Alenen hakaret' suçundan verilen 87 gün hapis cezası 3 bin 480 TL para cezasına çevrildi.
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