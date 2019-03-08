08 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım'a para cezası

Aziz Yıldırım'a para cezası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı 'a gazeteci tarafından açılan dava sonuçlandı.

Anadolu 37. 'nde görülen davaya taraflar katılmazken, Yıldırım 'Alenen hakaret' suçundan verilen 87 gün hapis cezası 3 bin 480 TL para cezasına çevrildi.

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