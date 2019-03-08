08 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

İsmail Kartal göreve hazır

İsmail Kartal göreve hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

'de  ile 'ın yardımcılığını yapan 'dan mesaj var...

En son Ankaragücü'nü çalıştıran Kartal, "Yanal ile beraber çalışır mısınız?" soruna net bir cevap verdi. Tecrübeli hoca, " hayatımızın geçtiği yer. Fenerbahçe için bir görev verilirse, her zaman yaparız" dedi.

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