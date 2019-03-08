08 Mart 2019, Cuma
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İsmail Kartal göreve hazır
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile Ersun Yanal'ın yardımcılığını yapan İsmail Kartal'dan mesaj var...
En son Ankaragücü'nü çalıştıran Kartal, "Yanal ile beraber çalışır mısınız?" soruna net bir cevap verdi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe hayatımızın geçtiği yer. Fenerbahçe için bir görev verilirse, her zaman yaparız" dedi.
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