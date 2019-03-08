İsmail Kartal göreve hazır

En son Ankaragücü'nü çalıştıran Kartal, "Yanal ile beraber çalışır mısınız?" soruna net bir cevap verdi. Tecrübeli hoca, "Fenerbahçe hayatımızın geçtiği yer. Fenerbahçe için bir görev verilirse, her zaman yaparız" dedi.

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