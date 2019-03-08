08 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 5 yıldız operasyonu

5 yıldız operasyonu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

, 1959’dan önceki 9 şampiyonluk için mücadelesini sürdürüyor, 5 yıldızı takan ilk Türk takımı olmayı hedefliyor

Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen ve gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan 'de gündemin diğer maddesi ise 9 şampiyonluk... 1959 yılından önceki Milli Küme'de ve Türkiye Futbol Birinciliği'nde elde ettiği 9 şampiyonluğun da geçerli sayılması izin federasyona başvuran sarı-lacivertliler, hukuki süreci başlattı. Yönetici Metin Sipahioğlu'nun gündeme getirdiği konunun ardından takipçi olan Fenerbahçe, şampiyonluk sayısının 28'e çıkması halinde 5 yıldızı takan ilk Türk takımı ünvanını eline alacak. Bu arada yönetim, Fenerbahçe'nin şampiyonluk elde ettiği liglerin yerel olduğu iddialarına da, "Ligler o dönemde de onaylı federasyon tarafından düzenleniyordu" yanıtını veriyor.

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