09 Mart 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği
Giriş Tarihi: 09.03.2019
Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.
Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.
Her zaman— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 8 Mart 2019
Her yerde
En Büyük Fener!
???? pic.twitter.com/Rfd0ktLDjH
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