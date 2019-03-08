09 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği

F.Bahçe'ye Başakşehir maçı öncesi taraftar desteği
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2019

Spor Toto Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe'ye karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.

Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, taraftarları karşıladı.

Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.

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