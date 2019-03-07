Real Madrid 101-86 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında lider Fenerbahçe Beko deplasmanda konuğu olduğu son şampiyon Real Madrid'e 101-86 mağlup oldu. Sarı lacivertli ekip bu sonucun ardından Euroleague'de bu sezonki dördüncü mağlubiyetini almış oldu.

21 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile lider durumda bulunan Fenerbahçe, kendi sahasında yendiği rakibini bu kez deplasmanda devirmek için sahaya çıktı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Kostas Sloukas'ın sayılarıyla ilk çeyreğin bitimine 7:35 kala 2-7'lik üstünlüğü yakaladı. Vesely'i de devreye sokarak pota altında etkili olan sarı lacivertliler ilk çeyreğin bitimine 4:21 kala skoru 10-19'a getirdi.

Bu skor sonrası mola alan ev sahibi Real Madrid sonrasında 12-2'lik seri yakalayarak çeyreğin bitimine 1:39 kala 22-21'lik üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip, ilk çeyreği de 27-25 önde tamamladı.

İlk çeyreği hızlı bitiren Real Madrid ikinci çeyreğe de 9-0'lık seriyle başladı.







Bobby Dixon ile hücumda tekrar etkili olmayı başaran Fenerbahçe, ilk devrenin bitimine 6:38 kala skoru 36-33 yapsa da Ayon ve Reyes ile pota altından sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk 5 dakikalık bölümü 42-33 üstün geçti.

Hücumda Melli ile sayılar bulan Fenerbahçe, devre bitimine 1:51 kala farkı azaltarak skoru 47-41'e getirse de ilk yarı ise ev sahibinin 52-45'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Real Madrid özellikle boş adama top kaçırarak rahat sayılar bulurken, Llull ve Fabien Causeur'ün etkili oyunuyla fark yarattı.

Eflatun beyazlılar hem pota altından hem de dış atışlardan sayılar bularak sarı lacivertlilerin farkı kapatmasına izin vermedi ve üçüncü çeyreğin bitimine 5:51 kala 60-51 üstün olan taraftı.

Guduric ve Sloukas ile isabetler bulan temsilcimiz, 4:08 kala skoru 62-56 yaptı. Sergio Llull'un oyuna ağırlığını koyduğu Madrid ekibi, 11-1'lik seriyle 1:56 kala 73-57'lik skoru yakaladı. Farkı koruyan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreği de 77-61 üstün tamamladı.

Son çeyrekte etkili oyununu sürdüren Real Madrid disiplinden kopmadı ve savunmada açık vermedi.

Sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe rakibinin de sayılarına engel olamayınca Real Madrid farkı 20 sayıya kadar çıkardı.

Mücadelenin sonlarına doğru kontrolü iyice eline geçiren Real Madrid karşılaşmadan 101-86 galip ayrıldı.







İLK ÇEYREK SONUCU: 27-25

İLK YARI SONUCU: 52-45

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 77-61

MAÇ SONUCU: 101-86