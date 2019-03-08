08 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Van Persie'ye bak sen!

Persie'ye bak sen!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 07.03.2019

formasını giydiği 2.5 sezonda beklentilerin altında kalan Robin , ülkesinde şov yapıyor.

Feyenoord ile bu sezon çıktığı 25 maçta 16 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Hollandalı futbolcu, son olarak takımının Emmen'i yendiği maçta hat-trick yapmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, taraftarların yaptığı değerlendirmede, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Gündemdeki adam Benzia

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Benzia, ikinci yarı öncesi kadro dışı bırakılmıştı. 'de idmanlarına tek başına yapan Cezayirli futbolcu, ülkesinde de haber oldu DZ Football, sezon sonuna kadar kulübü Lille'e dönmeyen olan Benzia'nın çalışmalarını tek başına gerçekleştirdiğini yazdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe son şampiyona diş geçiremedi F.Bahçe son şampiyona diş geçiremedi
F.Bahçe son şampiyona diş geçiremedi F.Bahçe son şampiyona diş geçiremedi
Ali Koç'tan kötü haber: UEFA yaptırımı... Ali Koç'tan kötü haber: "UEFA yaptırımı..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör