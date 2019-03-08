Van Persie'ye bak sen!
Fenerbahçe formasını giydiği 2.5 sezonda beklentilerin altında kalan Robin van Persie, ülkesinde şov yapıyor.
Feyenoord ile bu sezon çıktığı 25 maçta 16 gol, 4 asistlik bir performans sergileyen Hollandalı futbolcu, son olarak takımının Emmen'i yendiği maçta hat-trick yapmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, taraftarların yaptığı değerlendirmede, şubat ayının en iyi futbolcusu seçildi.
Gündemdeki adam Benzia
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Benzia, ikinci yarı öncesi kadro dışı bırakılmıştı. Fenerbahçe'de idmanlarına tek başına yapan Cezayirli futbolcu, ülkesinde de haber oldu DZ Football, sezon sonuna kadar kulübü Lille'e dönmeyen olan Benzia'nın çalışmalarını tek başına gerçekleştirdiğini yazdı.
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