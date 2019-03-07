07 Mart 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
TAM DESTEK
Kanarya, Başakşehir maçının ardından Kadıköy'de DG Sivasspor'u ağırlayacak. Sonraki hafta ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu arada yönetimin de oyuncuların moral gücünü artırmak için devreye gireceği ifade edildi. Başkan Ali Koç'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkının elde edilmesi halinde özel prim verme düşüncesinde olduğu, bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağı ileri sürüldü.
BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesi şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a da yarayacak. Sarı- lacivertli oyuncular, bu durumun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray ile de karşılaşacağız. Kalan 10 maçımızı da kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" görüşünü dile getirdiler.
Süper Lig'in bitmesine 10 hafta kala 28 puandaki Fenerbahçe ile 5'inci sıradaki Atiker Konyaspor (35 puan) arasında sadece 7 puan fark bulunuyor.
Yanal'dan oyuncularına Avrupa uyarısı
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Ersun Yanal, kazanmaları halinde düşme hattından uzaklaşacaklarını vurguladı, Avrupa kupalarına katılma şansının bile doğacağını hatırlattı.
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir mesaisi sürerken, teknik direktör Ersun Yanal oyuncuların motivasyonunu artırmak için her yolu deniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi günkü karşılaşmanın kendileri için dönüm noktası olabileceğini belirterek, "Kazanırsak düşme hattından biraz daha uzaklaşacağız. O zaman yeni hedefler gündeme gelecek. Avrupa kupalarına katılma ihtimali dahi doğabilir" hatırlatmasında bulundu.
TAM DESTEK
Kanarya, Başakşehir maçının ardından Kadıköy'de DG Sivasspor'u ağırlayacak. Sonraki hafta ise MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Bu arada yönetimin de oyuncuların moral gücünü artırmak için devreye gireceği ifade edildi. Başkan Ali Koç'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkının elde edilmesi halinde özel prim verme düşüncesinde olduğu, bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağı ileri sürüldü.
BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ
Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesi şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a da yarayacak. Sarı- lacivertli oyuncular, bu durumun kendilerini ilgilendirmediğini belirterek, "Biz kendi işimize bakıyoruz. Galatasaray ile de karşılaşacağız. Kalan 10 maçımızı da kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" görüşünü dile getirdiler.
Süper Lig'in bitmesine 10 hafta kala 28 puandaki Fenerbahçe ile 5'inci sıradaki Atiker Konyaspor (35 puan) arasında sadece 7 puan fark bulunuyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!