07 Mart 2019, Perşembe
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DEV KAMPANYA BAŞLIYOR
Sarı lacivertli yönetim, kulübe mali kaynak sağlamak için düzenleneceğini açıkladığı kampanyaya da önümüzdeki günlerde start verecek. Fenerbahçe'ye gönül veren herkes, dev projeye banka hesap ve SMS yolu ile katkı sağlayabilecek. Yapılacak görkemli bir lansman ile duyurulacak kampanya kapsamında kulübe önemli oranda nakit girdisinin sağlanması hedefleniyor
Müzeden 1 milyon TL!
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Fenerbahçe bir yıl önce kapılarını ziyarete açan Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu'ndan bugüne kadar 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde etti.
Ülker Stadı'ndaki müzeyi ayda ortalama 3 bin 700 kişinin gezdiği bildirildi. Yabancıların da ilgi gösterdiği müze turunda tam bilet 35, indirimli bilet ise 25 TL. 0-6 yaş arası çocuklar ile engelli gazi ve şehit yakınlarından ücret alınmıyor.
DEV KAMPANYA BAŞLIYOR
Sarı lacivertli yönetim, kulübe mali kaynak sağlamak için düzenleneceğini açıkladığı kampanyaya da önümüzdeki günlerde start verecek. Fenerbahçe'ye gönül veren herkes, dev projeye banka hesap ve SMS yolu ile katkı sağlayabilecek. Yapılacak görkemli bir lansman ile duyurulacak kampanya kapsamında kulübe önemli oranda nakit girdisinin sağlanması hedefleniyor
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