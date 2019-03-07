07 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de gol provası

Fenerbahçe'de gol provası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Sarı-lacivertli ekip dünkü antrenmanda kanat organizasyonları ile gol ve şut çalışması yaptı.

, maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra'daki 'nde antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda egzersiz çalışmaları gerçekleştirdi. İkinci bölümde üst sahaya geçen oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı. Teknik direktör 'ın yönettiği antrenmanda oyuncuların hırsı ve birbirleriyle sık sık şakalaşmaları dikkat çekti.
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