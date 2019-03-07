07 Mart 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de gol provası
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Sarı-lacivertli ekip dünkü antrenmanda kanat organizasyonları ile gol ve şut çalışması yaptı.
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti. Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda egzersiz çalışmaları gerçekleştirdi. İkinci bölümde üst sahaya geçen oyuncular, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından iki gruba ayrıldı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla noktalandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönettiği antrenmanda oyuncuların hırsı ve birbirleriyle sık sık şakalaşmaları dikkat çekti.
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