07 Mart 2019, Perşembe
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti
Giriş Tarihi: 07.03.2019
Medya Takip Merkezi şubat ayında en çok habere konu olan kişileri açıkladı.
F.Bahçe'de devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Tolgay Arslan, 9 bin 810 haberle ilk sırada yer aldı. Hakem hataları ve mali kurtuluş projesiyle ilgili iki önemli basın toplantısı düzenleyen başkan Ali Koç ise 9 bin 592 habere konu oldu.
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