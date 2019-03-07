Potada dev randevu

07 Mart 2019, Perşembe
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Giriş Tarihi: 07.03.2019
Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan F.Bahçe Beko, bugün zorlu bir maça çıkacak.
Sarı-lacivertliler, 25. haftada İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak. Wizink Center'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Obradovic'in öğrencileri, 24 maçta 21 galibiyet alırken, Madrid ise 24 karşılaşmada 18 kez salondan zaferle ayrıldı. Diğer temsilcimiz Darüşşafaka ise 20.15'te Panathinaikos'u ağırlayacak.
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