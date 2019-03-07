07 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Potada dev randevu

Potada dev randevu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan F.Bahçe Beko, bugün zorlu bir maça çıkacak.

Sarı-lacivertliler, 25. haftada İspanyol devi 'e konuk olacak. Wizink Center'da oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports Haber'den yayınlanacak. Obradovic'in öğrencileri, 24 maçta 21 galibiyet alırken, Madrid ise 24 karşılaşmada 18 kez salondan zaferle ayrıldı. Diğer temsilcimiz ise 20.15'te Panathinaikos'u ağırlayacak.
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