Serdar Aziz: "Biz en iyiyiz"

Fenerbahçe'nin G.Saray'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Serdar Aziz, FB TV'de iddialı açıklamalar yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki stoper, "Buraya hazır olmadan geldim, çok eksiğim vardı. Kayseri maçında hazır değildim ve iyi oynayamadım. Taraftarımızın karşısına çıkmayı sabırsızlıkla bekliyordum. Birçok kez bu statta oynadım ve zor anlar yaşamıştım. F.Bahçe forması giymek nasip oldu. Göztepe maçında taraftarlar, Tolgay ile beni bağrına bastı. Bu sevginin karşılığını vermek gerek. Tolgay da ben de bunun karşılığını yavaş yavaş vereceğiz" dedi.Attığı golden sonra eşinin ağladığını söyleyen Serdar, "Formamı ona armağan ettim. Hanımcılık kazanacak deniyor ama zor günler geçirdik. Güzel günler göreceğiz, kulüp olarak da güzel günlerimiz olacak" dedi. Ersun Yanal 'ın kendisini çok istediğini de bildiren tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: Ersun hoca burada fark yarattı. Galibiyetlerin artması gerek. Bu camianın burada olmaması gerekiyor. Fenerbahçe her zaman şampiyonluğun favorisidir. Bu bize ders olsun. Fenerbahçe bir daha böyle günler görmez, bir daha böyle günleri görmesi imkansız gibi bir şey. Bizim kadar kadro derinliği olan bir takım yok. Seneye çok daha iyi bir Fenerbahçe izletmek istiyoruz.SerdarFenerbahçeli taraftarlara da teşekkür edip desteklerine devam etmelerini istedi: "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Son maçta da inanılmaz bir atmosfer vardı, stadı doldurdular. Sanki şampiyonluğa oynuyormuş gibi. Şampiyonluğa oynadığımızda o atmosferi düşünemiyorum. O günler de gelecektir. En önemlisi de; tüm futbolcuların arkasında duruyorlar. Takımın durumuna ya da oyuncunun nasıl oynadığına bakmadan destek veriyorlar. Beni en çok şaşırtan şeylerden biri bu. Bu her takımda görebileceğiniz bir şey değil. Biz de bunun karşılığını vermeliyiz."Serdar hafta sonu Başakşehir ile oynayacakları maçla ilgili de şunları söyledi: "Başakşehir'in ligdeki konumu bizi ilgilendirmiyor. Fenerbahçe'nin sahaya çıktı mı ismi yeter. Oyuncuların kendine çok güvenmesi gerekiyor. Fenerbahçe formasıyla güçlü bir şekilde maça çıkarsanız, favori siz olursunuz. Başakşehir güçlü bir takım. Bu maçı kazanmak ve zorlu süreci kolay duruma getirmek istiyoruz. Zorlu süreç iyi oynamamız ve birlik olmamızla kolay hale gelecek. Fenerbahçe için imkansız yoktur, her rakibi ciddiye alıyoruz. Fenerbahçe her rakibini yenebilecek güçte."Usta krampon, takım arkadaşı Eljif Elmas'a da ayrı bir parantez açtı. Makedon futbolcuyu öven Serdar, "Eljif'i çok seviyorum. Çok düzgün bir kardeşim, çok da iyi bir oyuncu. Benim de memleketlim. O yüzden onu daha farklı seviyorum. Çok yetenekli daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.