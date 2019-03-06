06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dirar seferberliği

Fenerbahçe'de Dirar seferberliği
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019

Sakatlığı nedeniyle ’e karşı forma giyemeceği iddia edilen Faslı futbolcunun durumunun iyi olduğu ve bir aksilik olmazsa sahaya çıkacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta oynanan maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil 'ın 'e karşı oynayamayacağı iddia edilmişti. Teknik direktör 'ın 25. hafta sınavına yetiştirilmesini istediği Faslı yıldızdan iyi haber geldi. Tedavisine devam edilen ve sağ arka adalesindeki ağrılar sona eren tecrübeli futbolcunun Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerini büyük ihtimalle alacağı öğrenildi. İkinci yarı öncesi affedilen ve takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki futbolcu, performansıyla Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

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