06 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'de Dirar seferberliği
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 Giriş Tarihi: 05.03.2019
Sakatlığı nedeniyle Başakşehir’e karşı forma giyemeceği iddia edilen Faslı futbolcunun durumunun iyi olduğu ve bir aksilik olmazsa sahaya çıkacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nabil Dirar'ın Başakşehir'e karşı oynayamayacağı iddia edilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın 25. hafta sınavına yetiştirilmesini istediği Faslı yıldızdan iyi haber geldi. Tedavisine devam edilen ve sağ arka adalesindeki ağrılar sona eren tecrübeli futbolcunun Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerini büyük ihtimalle alacağı öğrenildi. İkinci yarı öncesi affedilen ve takımla çalışmalara başlayan 33 yaşındaki futbolcu, performansıyla Ersun Yanal'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı