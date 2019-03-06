06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Samandıra hırs küpü

Samandıra hırs küpü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Geçtiğimiz hafta karşısında kritik bir galibiyet alan , ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerin hırslı görüntüsü objektiflere de yansıyor. Antrenmana salonda başlayan , pas çalışmasının ardından çift kale maç ve taktik idmanla günü sonlandırdı.
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