06 Mart 2019, Çarşamba
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BU HAFTA BİR BAŞKA!
Deneyimli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hafta çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. 90 dakika boyunca önemli bir direnç ortaya koyuyorlar. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takımdır. Hedeflerimizin uzağında kalmış olabiliriz ama bu hafta Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve gücünü herkese göstereceksiniz."
YANAL'IN ŞANSI TUTUYOR
Ersun Yanal, Başakşehir'e şans tanımıyor. Fenerbahçe'nin başında Başakşehir'e hiç rakip olmayan Yanal, Trabzonspor ve Eskişehir ile 13 karşılaşmada 1 yenilgi aldı, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
"Gücümüzü gösterin"
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Yanal, Başakşehir sınavı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunuyor, “Bu hafta F.Bahçe’nin büyüklüğünü herkese göstereceksiniz” diyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 25. haftada oynanacak Başakşehir karşılaşması öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Tecrübeli hoca, dünkü idman sonrası öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. Çaykur Rizespor maçında yapılan hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "Bu hataları tekrarlarsak canımız yanar" ifadesini kullandı.
BU HAFTA BİR BAŞKA!
Deneyimli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hafta çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. 90 dakika boyunca önemli bir direnç ortaya koyuyorlar. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takımdır. Hedeflerimizin uzağında kalmış olabiliriz ama bu hafta Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve gücünü herkese göstereceksiniz."
YANAL'IN ŞANSI TUTUYOR
Ersun Yanal, Başakşehir'e şans tanımıyor. Fenerbahçe'nin başında Başakşehir'e hiç rakip olmayan Yanal, Trabzonspor ve Eskişehir ile 13 karşılaşmada 1 yenilgi aldı, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
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