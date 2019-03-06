06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

"Gücümüzü gösterin"

Gücümüzü gösterin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Yanal, sınavı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulunuyor, “Bu hafta F.Bahçe’nin büyüklüğünü herkese göstereceksiniz” diyor.

, 25. haftada oynanacak karşılaşması öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Tecrübeli hoca, dünkü idman sonrası öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı. maçında yapılan hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini belirten tecrübeli hoca, "Bu hataları tekrarlarsak canımız yanar" ifadesini kullandı.

BU HAFTA BİR BAŞKA!

Deneyimli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu hafta çok zor bir rakibe karşı oynayacağız. 90 dakika boyunca önemli bir direnç ortaya koyuyorlar. Fenerbahçe her zaman zirvede olmayı hak eden bir takımdır. Hedeflerimizin uzağında kalmış olabiliriz ama bu hafta Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve gücünü herkese göstereceksiniz."

YANAL'IN ŞANSI TUTUYOR

Ersun Yanal, Başakşehir'e şans tanımıyor. Fenerbahçe'nin başında Başakşehir'e hiç rakip olmayan Yanal, ve ile 13 karşılaşmada 1 yenilgi aldı, 7 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
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