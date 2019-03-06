06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin ilk bombası: Gaitan

Fenerbahçe'nin ilk bombası: Gaitan
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2019

, devre arasında transferini askıya aldığı Arjantinli yıldız 'a sezon sonunda imza attıracak. Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki kanat, 2019-20'de sarı lacivertli formayı giyecek.

Gelecek sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen , çalışmalarına da erken başladı. Sarı-lacivertliler, 2019- 20 öncesi listesine aldığı isimler arasında ilk imzayı 'a attıracak. Devre arasında anlaşma aşamasına geldiği Arjantinli futbolcunun transferini askıya almak zorunda kalan Fenerbahçe, yaz döneminde işi bitirecek. Dalian Yifang ile olan sözleşmesi şubat ayında bittiği için ekibine tazminat ödemek istemeyen Fenerbahçe, ara transferde görüşmeleri sonlandırmak zorunda kalmıştı.

Teknik direktör 'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği Gaitan ile temaslarını sürdüren sportif direktör Comolli'nin tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi. Kariyerine ülkesi Arjantin'de ile başlayan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra kariyerinde zirve yaptığı 'ya transfer oldu. Portekiz ekibindeki 6 yıllık macerasının ardından 2 sezon 'de oynayan tecrübeli futbolcu, Çin ekibi Yifang'da ise sorunlu bir dönem geçirdi ve yollarını erken ayırdı.
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