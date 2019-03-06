06 Mart 2019, Çarşamba
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği Gaitan ile temaslarını sürdüren sportif direktör Comolli'nin tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi. Kariyerine ülkesi Arjantin'de Boca Juniors ile başlayan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra kariyerinde zirve yaptığı Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibindeki 6 yıllık macerasının ardından 2 sezon Atletico Madrid'de oynayan tecrübeli futbolcu, Çin ekibi Yifang'da ise sorunlu bir dönem geçirdi ve yollarını erken ayırdı.
Fenerbahçe'nin ilk bombası: Gaitan
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Fenerbahçe, devre arasında transferini askıya aldığı Arjantinli yıldız Nico Gaitan'a sezon sonunda imza attıracak. Yanal'ın da kadrosunda görmek istediği 31 yaşındaki kanat, 2019-20'de sarı lacivertli formayı giyecek.
Gelecek sezon hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı-lacivertliler, 2019- 20 öncesi listesine aldığı isimler arasında ilk imzayı Nico Gaitan'a attıracak. Devre arasında anlaşma aşamasına geldiği Arjantinli futbolcunun transferini askıya almak zorunda kalan Fenerbahçe, yaz döneminde işi bitirecek. Dalian Yifang ile olan sözleşmesi şubat ayında bittiği için Çin ekibine tazminat ödemek istemeyen Fenerbahçe, ara transferde görüşmeleri sonlandırmak zorunda kalmıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği Gaitan ile temaslarını sürdüren sportif direktör Comolli'nin tüm konularda anlaşma sağladığı öğrenildi. Kariyerine ülkesi Arjantin'de Boca Juniors ile başlayan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra kariyerinde zirve yaptığı Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibindeki 6 yıllık macerasının ardından 2 sezon Atletico Madrid'de oynayan tecrübeli futbolcu, Çin ekibi Yifang'da ise sorunlu bir dönem geçirdi ve yollarını erken ayırdı.
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