06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

‘Mehmet Topal ayrılmayacak’

‘Mehmet Topal ayrılmayacak’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Sezon sonunda 'den ayrılıp, Arap ekiplerine gideceği iddia edilen için dün menajerinden açıklama geldi.

Yazılı bir açıklama yapan Batur Altıparmak, "Beyan edilen rakamların çok üstünde rakamlar sezon başı teklif edilmiş olsa dahi kabul edilmemiştir. para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir. İzlenen yol yanlıştır" ifadelerini kullandı.


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