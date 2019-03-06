06 Mart 2019, Çarşamba
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‘Mehmet Topal ayrılmayacak’
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp, Arap ekiplerine gideceği iddia edilen Mehmet Topal için dün menajerinden açıklama geldi.
Yazılı bir açıklama yapan Batur Altıparmak, "Beyan edilen rakamların çok üstünde rakamlar sezon başı teklif edilmiş olsa dahi kabul edilmemiştir. Mehmet Topal para kurgusu ve taraftar algısında kullanılacak bir isim değildir. İzlenen yol yanlıştır" ifadelerini kullandı.
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