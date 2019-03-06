06 Mart 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ahmed Hegazy iddiası

Ahmed Hegazy iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Takımın istikrarlı ismi 'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Yönetimi'ni harekete geçirdi.

Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, alternatif isimler üzerinde de çalışmaya başladı. 'nin takımlarından 'te forma giyen defans oyuncusu ile temasa geçtiği iddia edildi. Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoper, Mısır 'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
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