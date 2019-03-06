06 Mart 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Ahmed Hegazy iddiası
Giriş Tarihi: 05.03.2019
Takımın istikrarlı ismi Martin Skrtel'in sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Fenerbahçe Yönetimi'ni harekete geçirdi.
Slovak yıldızı kadroda tutmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, alternatif isimler üzerinde de çalışmaya başladı. Fenerbahçe'nin İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'te forma giyen defans oyuncusu Ahmed Hegazy ile temasa geçtiği iddia edildi. Kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki stoper, Mısır Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı