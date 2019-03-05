05 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Dirar seferberliği

Fenerbahçe'de Dirar seferberliği
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.03.2019

Sarı-lacivertli takımın sağlık kurulu, Nabil Dirar’ı maçına yetiştirmek için seferber oldu. Sakatlığı nedeniyle Rizespor’a karşı forma giyemeyen Faslı oyuncunun tedavisi sürüyor.

Sağ arka adalesinde ağrıları bulunan Dirar'ın durumunun yakından takip edileceği ve son kararın cuma günü yapılacak idmanda verileceği belirtildi. 'ın kritik maçta Dirar'ı oynatmak istediği ve kulüp doktorlarına tüm imkanların kullanılması talimatını verdiği bildirildi.

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