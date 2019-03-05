Fenerbahçe'de Dirar seferberliği

Sarı-lacivertli takımın sağlık kurulu, Nabil Dirar’ı Medipol Başakşehir maçına yetiştirmek için seferber oldu. Sakatlığı nedeniyle Rizespor’a karşı forma giyemeyen Faslı oyuncunun tedavisi sürüyor.

Sağ arka adalesinde ağrıları bulunan Dirar'ın durumunun yakından takip edileceği ve son kararın cuma günü yapılacak idmanda verileceği belirtildi. Ersun Yanal'ın kritik maçta Dirar'ı oynatmak istediği ve kulüp doktorlarına tüm imkanların kullanılması talimatını verdiği bildirildi.