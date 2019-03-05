05 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Haftanın karlısı Fenerbahçe

Haftanın karlısı Fenerbahçe
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.03.2019

 geçtiğimiz haftayı neredeyse tüm branşlarda karlı kapattı.

Futbolda Rizespor'a karşı 3-2 üstünlük kuran Fener; , voleybol, kürek, masa tenisi, yelken ve atletizm branşlarında da başarı sağladı. Voleybol Efeler Ligi'nde G.Saray ile oynanan derbiyi 2-0 geriden gelip 3-2 alan F.Bahçe, basketbol kadınlarda ise finalinde Botaş'ı 60-53 yenip şampiyon oldu. Kadın ve Erkek Masa Tenisi ekibi de ilk devreyi lider tamamladı. Kürekte Yıldız ve Gençler Kategorilerinde Akdeniz Kupası Kürek Yarışları'nda ilk sıraya yerleşerek altın madalyanın sahibi oldu. F.Bahçeli sporcular atletizmde de engelli, yüksek atlama, 3 adım atlama, gülle gibi branşlarda zirveyi kaptırmadı. Tek kötü sonuç erkekler basketbolda A. Efes'ten alınan yenilgi oldu.

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