04 Mart 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Çekya deplasmanında

Fenerbahçe Çekya deplasmanında
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

FIBA Kadınlar serisi ilk maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, 'a konuk olacak.

Takımı, FIBA serisi ilk maçında Çekya temsilcisi 'a konuk olacak.

Başkent Prag'daki 'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.

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