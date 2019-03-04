04 Mart 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe Çekya deplasmanında
Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, USK Prag'a konuk olacak.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a konuk olacak.
Başkent Prag'daki Kralovka Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 8 Mart'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. İki karşılaşmada eşitliğin bozulmaması durumunda ise üçüncü maç 13 Mart'ta Kralovka Arena'da yapılacak.
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