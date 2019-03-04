04 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü

Hayat öpücüğü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2019

, maçında ecel terleri dökse de hayati bir galibiyet aldı.

Zira sarı-lacivertli takımın düşmeme mücadelesindeki en önemli rakiplerinden haftayı 3 puanla kapattı. de Konya deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı. Eğer , Rizespor'e yenilseydi 16'ncı sıraya gerileyip yeniden düşme hattına girecekti. Diğer maçların sonuçları ortaya çıkınca 3 puanın değeri daha iyi anlaşıldı.

Yeni viraja giriyor

Kanarya ligde 4 maçlık yeni bir kritik seriye giriyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte şampiyonluk mücadelesi veren ve ile oynayacak. Ayrıca ligde kalma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u 'de ağırlayıp, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

3 maçta 56 şut attı

'ın gelişiyle takımın hücum performansındaki yükseliş istatistiklere de yansıdı. Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 3 karşılaşmada rakip kaleye toplam 56 şut (maç başına ortalama 19 şut) çekti. maçında 18 şut, derbisinde 16 şut atan futbolcular, son olarak karşısında ise rakip kaleye tam 22 şut denemesinde bulundu. 7'sinde çerçeveyi tutturup, biri penaltıdan 3 gol kaydetti.

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