Fenerbahçe'ye hayat öpücüğü

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında ecel terleri dökse de hayati bir galibiyet aldı.

Zira sarı-lacivertli takımın düşmeme mücadelesindeki en önemli rakiplerinden Bursaspor haftayı 3 puanla kapattı. Göztepe de Konya deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı. Eğer Fenerbahçe, Rizespor'e yenilseydi 16'ncı sıraya gerileyip yeniden düşme hattına girecekti. Diğer maçların sonuçları ortaya çıkınca 3 puanın değeri daha iyi anlaşıldı.

Yeni viraja giriyor

Kanarya ligde 4 maçlık yeni bir kritik seriye giriyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile oynayacak. Ayrıca ligde kalma mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor'u Kadıköy'de ağırlayıp, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

3 maçta 56 şut attı

Ersun Yanal'ın gelişiyle takımın hücum performansındaki yükseliş istatistiklere de yansıdı. Sarı-lacivertliler ligde oynadıkları son 3 karşılaşmada rakip kaleye toplam 56 şut (maç başına ortalama 19 şut) çekti. Atiker Konyaspor maçında 18 şut, Beşiktaş derbisinde 16 şut atan futbolcular, son olarak Çaykur Rizespor karşısında ise rakip kaleye tam 22 şut denemesinde bulundu. 7'sinde çerçeveyi tutturup, biri penaltıdan 3 gol kaydetti.