04 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de savunmaya bir çare!

Savunmaya bir çare!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Rahat bir galibiyeti olmayan ’de defans sıkıntısı sürüyor. Son iki maçta kale 5 kez geçildi

Teknik heyet defans hatalarına çözüm arıyor. Zira 'de savunma bir türlü dikiş tutmuyor. İkinci yarıda 7 maçta 10 gol yiyen sarı-lacivertliler, son iki maçta ise kalesinde 5 gol gördü. İkinci devre sadece maçında (2-0) kale kapatabildi. Kanarya toplamda ise 34 golle ligde 12 takımdan fazla gol yedi. Sadece 5 takım kalesinde Fenerbahçe'den daha fazla gol gördü. (Akhisarspor, , MKE Ankaragücü, DG ve ).

Golcülüğe soyundular

Defansif görevlerinde aksayan Sadık Çiftpınar, ve buna karşılık attıkları gollerle dikkat çekiyor. Sadık, Hasan Ali ve Serdar Aziz ligde son iki haftada 3 gol kaydetti.

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