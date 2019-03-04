Fenerbahçe'de savunmaya bir çare!
Rahat bir galibiyeti olmayan Fenerbahçe’de defans sıkıntısı sürüyor. Son iki maçta kale 5 kez geçildi
Teknik heyet defans hatalarına çözüm arıyor. Zira Fenerbahçe'de savunma bir türlü dikiş tutmuyor. İkinci yarıda 7 maçta 10 gol yiyen sarı-lacivertliler, son iki maçta ise kalesinde 5 gol gördü. İkinci devre sadece Göztepe maçında (2-0) kale kapatabildi. Kanarya toplamda ise 34 golle ligde 12 takımdan fazla gol yedi. Sadece 5 takım kalesinde Fenerbahçe'den daha fazla gol gördü. (Akhisarspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, DG Sivasspor ve Antalyaspor).
Golcülüğe soyundular
Defansif görevlerinde aksayan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz buna karşılık attıkları gollerle dikkat çekiyor. Sadık, Hasan Ali ve Serdar Aziz ligde son iki haftada 3 gol kaydetti.
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