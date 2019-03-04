Devre arası transferleri Fenerbahçe'nin yüzünü güldürdü

Sezon başı transferlerinde hüsran yaşayan Kanarya, ara dönemde 12’den vurdu. Moses, Sadık, Serdar, Zajc ve Tolgay, kısa sürede takıma uyum sağladı

Sezon başında yapılan transferlerin büyük hayal kırıklığı yaşattığı Fenerbahçe, devre arasındaki takviyelerle gülmeye başladı. Ligin 24. haftasını 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan sarı-lacivertlilerde ocak ayı transferlerinden Victor Moses ve Serdar Aziz, birer kez rakip fileleri havalandırırken, galibiyette kilit rol oynadı. 23. haftadaki Beşiktaş derbisinin kahramanı olan Miha Zajc ile Sadık Çiftpınar ve Tolgay Arslan da futbollarıyla kısa sürede vazgeçilmezler arasında yer aldı.

Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesinin ardından ara transfer dönemindeki takviyelerle çıkışa geçti. İmza atan 5 futbolcudan 4'ü gole katkıda bulunurken, Tolgay henüz bu sevinci yaşayamadı. Tecrübeli oyuncu da kısa sürede uyum sağladığı sarı-lacivertlilerde performansıyla orta alanın değişmez ismi olacağını gösterdi.

5 YILDIZ HAREKATI

Fenerbahçe, 1959'dan önceki şampiyonluklar için harkeete geçti. Yönetim, Türkiye Futbol Birinciliği'nde 3 , Milli Küme'de kazanılan 6 şampiyonluk için hukuki süreç başlatacak. Şampiyonluğun 28 olması halinde sarı-lacivertliler, 5 yıldız takacak.