Joseph Yobo: "Fenerbahçe küme düşmez"

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Joseph Yobo, sarı - lacivertli ekibin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

2010-14 arası Fenerbahçe'de forma giyen Joseph Yobo, sarı- lacivertli ekibin durumu için, "Fenerbahçe büyük bir takımdır. Böyle sıkıntılı bir durumdan nasıl kurtulması gerektiğini bilir" dedi. Yobo, "Kötü bir sezon geçiriyorlar. Bazen 3 adım ileriye atmak için bir adım geriye gelmeniz gerekir. Fenerbahçe'nin de yapacağı bu. Yeterince zor bir durum ama bana göre Fener küme düşmez" diye konuştu.