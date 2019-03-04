04 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Joseph Yobo: "Fenerbahçe küme düşmez"

Yobo: Fenerbahçe küme düşmez
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.03.2019

Bir dönem 'de forma giyen , sarı - lacivertli ekibin durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

2010-14 arası 'de forma giyen , sarı- lacivertli ekibin durumu için, "Fenerbahçe büyük bir takımdır. Böyle sıkıntılı bir durumdan nasıl kurtulması gerektiğini bilir" dedi. Yobo, "Kötü bir sezon geçiriyorlar. Bazen 3 adım ileriye atmak için bir adım geriye gelmeniz gerekir. Fenerbahçe'nin de yapacağı bu. Yeterince zor bir durum ama bana göre Fener küme düşmez" diye konuştu.

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