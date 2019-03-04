04 Mart 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Ersun Yanal'ın 'Yeni Fenerbahçe'si! Tam 27 isim...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yeni sezon ile alakalı raporunu yönetime sundu. Tam tamına 27 tane futbolcu hakkında nihai kararını yönetim ile paylaşan Ersun Yanal, adeta 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 07:50
  • 1
  • 35
İşte Ersun Yanal'ın 'Yeni Fenerbahçe'si! Tam 27 isim...

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde 3-0 geriden kurtarılan 1 puanın ardından, Çaykur Rizespor galibiyeti keyifleri yerine getirdi.

ERSUN YANAL'DAN COMOLLI'YE ŞOK | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

  • 2
  • 35
İşte Ersun Yanal'ın 'Yeni Fenerbahçe'si! Tam 27 isim...

Teknik direktör Ersun Yanal, takım olarak her hafta üzerine koyarak ilerlediklerini belirterek, "Bu süreçte önemli olan skoru elde etmek. Sıkıntılarımız, eleştirilecek yönlerimiz elbette var. Ancak bu galibiyetler ihtiyacımız olan güveni sağlıyor. Sonrasında daha iyi şeyler olacak" diye konuştu.

  • 3
  • 35
İşte Ersun Yanal'ın 'Yeni Fenerbahçe'si! Tam 27 isim...

GALİBİYET RAHATLATIR

Yanal artık Başakşehir maçına odaklanacaklarını kaydederek, "10 maçımız kaldı. Başakşehir sınavı önemli. Oradan da galibiyetle çıkarsak rahatlarız. Kalan dönemde maksimum puan toplayarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 35
İşte Ersun Yanal'ın 'Yeni Fenerbahçe'si! Tam 27 isim...

Tecrübeli hoca, oyunculara da mesaj yollayarak, "Bu sene tren kaçtı ama gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Takımda kalmak isteyenler şansını iyi kullansın" dedi.

  • 5
  • 35
İşte Ersun Yanal'ın 'Yeni Fenerbahçe'si! Tam 27 isim...

18 İSİM İLE YOLA DEVAM, 9 İSİM İLE VEDA!

Ersun Yanal'ın Rize maçının ardından '31 kişilik bir takımız. Bunun 15-18 oyuncusunu kullanarak yola devam edeceğiz' sözleriyle kast ettiği oyuncular belli oldu.

EMRE BOL'DAN ERSUN YANAL'A SERT ELEŞTİRİ | İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör