02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Taraftarı sevindirin

Taraftarı sevindirin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2019

Başkan ve yöneticiler derbi sonrasında soyunma odasına inerek ikinci yarıdaki futboldan dolayı oyuncularını tebrik etmişti.

Koç, 0-3'ten sonraki şahlanışın takdire şayan olmakla birlikte yeterli olmadığını vurguladı. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman 1 puana sevinemeyeceğini vurgulayan başkan, 'u mutlaka yenerek taraftarlarını sevindirmeleri gerektiğini belirtti.
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