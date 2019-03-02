02 Mart 2019, Cumartesi
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Taraftarı sevindirin
Giriş Tarihi: 01.03.2019
Başkan Ali Koç ve yöneticiler derbi sonrasında soyunma odasına inerek ikinci yarıdaki futboldan dolayı oyuncularını tebrik etmişti.
Koç, 0-3'ten sonraki şahlanışın takdire şayan olmakla birlikte yeterli olmadığını vurguladı. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman 1 puana sevinemeyeceğini vurgulayan başkan, Çaykur Rizespor'u mutlaka yenerek taraftarlarını sevindirmeleri gerektiğini belirtti.
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