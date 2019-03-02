02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Taraftarlardan Yanal’a çiçek

Taraftarlardan Yanal’a çiçek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Fenerbahçeli taraftarlar, maçı öncesi Teknik Direktör ’a çiçek verdi.

Sarı-lacivertli ekibin 'u konuk ettiği mücadele öncesinde taraftarlar Teknik Direktör 'a jest yaptı. Kanaryalı taraftarlar tecrübeli teknik adama çiçek verirken, Yanal da tribünlere teşekkür etti.
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