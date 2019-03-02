Bakan Kasapoğlu Fenerbahçe'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Rakibi BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa uzanan sarı lacivertli ekibi kutlayan Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübü'nü kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Ülkemiz basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına önemli rol oynayan iki köklü kulübümüze başarılar diliyorum."