02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bakan Kasapoğlu Fenerbahçe'yi tebrik etti

Bakan Kasapoğlu Fenerbahçe'yi tebrik etti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadınlar 'nı kazanan 'yi tebrik etti.

Rakibi 'ı mağlup ederek şampiyonluğa uzanan sarı lacivertli ekibi kutlayan , tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: " 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar 'nın finalinde BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Kulübü'nü kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Ülkemiz basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına önemli rol oynayan iki köklü kulübümüze başarılar diliyorum."



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