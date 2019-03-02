02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ayew Başakşehir maçında cezalı

Başakşehir maçı öncesi F.Bahçe'ye şok!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 Giriş Tarihi: 02.03.2019

'nin ile kaşılaştığı maçta sarı lacivertliler adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

'de bu hafta Çatkur Rizespor ile karşılaşan 'ye kötü bir haber geldi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Fenerbahçe'de Ayew sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ile karşılaşacağı maçta yıldız isim forma giyemeyecek.

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