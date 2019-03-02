Ayew Başakşehir maçında cezalı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile kaşılaştığı maçta sarı lacivertliler adına olumsuz bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Çatkur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.



Karşılaşmanın 59. dakikasında Fenerbahçe'de Ayew sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacağı maçta yıldız isim forma giyemeyecek.