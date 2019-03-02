02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Skrtel Fenerbahçe'ye odaklanacak!

Skrtel Fenerbahçe'ye odaklanacak!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2019

bıraktığını açıklayan Martin Skrtel, bundan sonra kulübündeki kariyerine odaklanacağını söyledi.

Slovakya 'nı bırakan Martin Skrtel, bu kararı almasında Fenerbahçe'deki kariyerinin de etkisi olduğunu açıkladı. Ülke basınına itiraflarda bulunan tecrübeli futbolcu, Avrupa şampiyonası elemelerinde iki-üç maç oynayıp, sonradan yarım bırakmaktansa şimdi noktayı koymanın en doğru seçenek olduğunu vurguladı. Sağlığı ile ilgili kaygılarından bahseden Skrtel, "Kulüpteki (Fenerbahçe) durumumun da bu kararda etkisi oldu. Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve gelecek sezon için kontratım yok. Aktif futbolculuk kariyerimi kulüp seviyesinde ise devam ettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 YILLIK İMZA ISRARI
Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunduğu Martin Skrtel, yönetimden 3 yıllık kontrat talep etmişti. İtalyan basını, Slovak stoper ile Juventus'un da ilgilendiğini iddia ediyor. Martin bu sezon Fenerbahçe'de 18 maçta oynayıp, 2 gol attı.

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