02 Mart 2019, Cumartesi
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Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik etti
Giriş Tarihi: 02.03.2019
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:
"Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kulübünü kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Ülkemiz basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına önemli rol oynayan iki köklü kulübümüze başarılar diliyorum."
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