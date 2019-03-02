02 Mart 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe'yi tebrik etti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basketbolda 'nı kazanan 'yi kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

" 11 Nisan Spor Salonu'nda yapılan​ 'nın finalinde BOTAŞ'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Kulübünü kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım oyuncularını, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum. Ülkemiz basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına önemli rol oynayan iki köklü kulübümüze başarılar diliyorum."

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