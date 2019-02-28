01 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Zeljko Obradovic: "Hücumda çok akıllı oynadık"

Obradovic: Hücumda çok akıllı oynadık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 01.03.2019

'nin 24. haftasında konuk ettiği 'i 84-66 yenen Beko'da başantrenör , önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, "Maçın başındaki birkaç dakika ve üçüncü çeyrekteki birkaç dakika hariç iyi oynadık. Savunmamız çok iyiydi. Hücumda çok akıllı oynadık. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Çok saygı duyduğumuz, iyi bir takıma karşı alınan galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftara da bu takıma destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, üç sayılık atışlardaki yüzdeleriyle ilgili bir soruya, "Topu iyi paylaştığınız ve öz güvenli olduğunuz zaman bu iyi performans sürecektir. Oyuncularımın bu şekilde devam etmesi gerekiyor." cevabını verdi.

Başantrenörü Ergin Ataman ise şunları kaydetti:

"'yi tebrik ediyorum. Bugün çok iyi performans ortaya koydular. Dışarıdan buldukları atışlarda çok yüzdeli oynadılar, 5-6 son saniye üçlüğü buldular. İlk 6 dakikadan sonra kontrol ve oyun disiplinini kaybettik. Bu akşam iyi oynamadık. Fenerbahçe bu akşam çok iyi bir oyun sergiledi, el üstü çok fazla şans buldular. Bugün ortaya koyduğumuz , sezon boyunca ortaya koyduğumuz basketbolun dışındaydı. Fenerbahçe bugün saha avantajını iyi kullandı. 'nde hala aynı noktadayız. maçına hazır şekilde çıkmak istiyoruz."




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