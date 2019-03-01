01 Mart 2019, Cuma
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Valbuena yine yedek kuvvet
Giriş Tarihi: 28.02.2019
Beşiktaş derbisinin gizli kahramanlarından Valbuena yarınki mücadeleye de kulübede başlayacak.
Ersun Yanal'ın Fransız futbolcuyu, yine yedek kuvvet olarak kullanacağı ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna sokmayı planladığı bildirildi. Valbuena, derbide 46'da oyuna girip Sadık'ın golünde asist yapmıştı
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