01 Mart 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Valbuena yine yedek kuvvet

Valbuena yine yedek kuvvet
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.02.2019

derbisinin gizli kahramanlarından yarınki mücadeleye de kulübede başlayacak.

'ın Fransız futbolcuyu, yine yedek kuvvet olarak kullanacağı ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda oyuna sokmayı planladığı bildirildi. , derbide 46'da oyuna girip Sadık'ın golünde asist yapmıştı
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